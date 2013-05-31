отключение задач CRON, если wp-cron.php грузит сервер

Всем привет давно не виделись. Не успел я вернутся из отпуска как хостер прислал мне письмо, мол мои сайты нагружают хостинг. Вот думаю озадачили. Порывшись в лог-файлах я обнаружил что у меня очень много идет запросов от wp-cron.php.

Оказывается в WordPress что бы выполнить задачи по крону задействуется файл wp-cron.php. К данным задачам относится, например, публикация статей в заданное время, рассылка пингов, выполнение операций с различными плагинами, чистку корзины, производит проверку наличия обновлений и многое другое.

Каждый раз, когда кто-то посещает ваш блог, wp-cron.php производит свою работу. И если ваш блог хорошо посещаем и идет много трафика – это может быть хорошей нагрузкой на сервер. Поэтому, что бы облегчить свой хостинг я решил отключить свой CRON тем более я им не пользуюсь и делаю все в ручную.

Отключаем CRON

1. Вариант

Открываем файл конфигурации WordPress wp-config-php в него добавляем строчку:

define(‘DISABLE_WP_CRON’, true);

Добавить её можно например после данной строчки:

define(‘WPLANG’, ‘ru_RU’);

2. Вариант

Есть и другой вариант решения — открываем сам файл wp-cron.php и закомментируем строчку:

//ignore_user_abort(true);

Я предпочел 1 вариант он проще и при обновление движка не будет затрагиваться. После проделанных работ нагрузка с моего надежного хостинга исчезла и он продолжает меня радовать.