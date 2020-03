Вы как владелец сайта, наверняка заинтересованы в том, чтобы посетитель находился на вашем ресурсе как можно больше. Для того, чтобы посетитель после первой же странице не ушел с сайта можно использовать вывод в конце каждого поста списка связанных записей – данная функция очень полезна не только для Вас но и для читателей.

Представьте например посетитель Вашего блога читает определенный пост и его заинтересовала данная тема, и логично ему захотелось бы еще больше узнать по теме, а тут раз и наш блок с похожими записями, которые связаны по теме. И это дает вам возможность увеличить поведенческий фактор на вашем блоге, который так любят поисковые системы. Но в данном случае выигрывают все, а не только поисковики. Посетители получают возможность получить расширенный ответ на интересующий их вопрос, а ваши плюсы в том, что ваши материалы и интересны и востребованы.

Для вывода блока с похожими записями в wordpress не обязательно устанавливать плагины как это советуют многие блогеры. То, что плагины требовательны к ресурсам ни для кого не секрет и я всегда избегаю их использования, если это возможно. И в нашем случае достаточно обойтись простым кодом.

Видеоурок: Похожие записи с картинками wordpress без плагина

[spoiler name=”Необходимые данныеДля открытия – нажмите“]

1. Вставляем функцию

Достаточно открыть файл single.php (можно через меню Внешний вид -> Редактор) и вставить один из кодов на выбор в том месте, где хотите видеть список связанных записей.

Данный код работает на основе подбора постов по совпадающим меткам(тегам).

<div id="related_posts"> <h3>Похожие темы</h3> <?php $categories = get_the_category($post->ID); if ($categories) { $category_ids = array(); foreach($categories as $individual_category) $category_ids[] = $individual_category->term_id; $args=array( 'category__in' => $category_ids, 'post__not_in' => array($post->ID), 'showposts'=>4, 'orderby'=>rand, 'caller_get_posts'=>1); $my_query = new wp_query($args); if( $my_query->have_posts() ) { echo '<ul>'; while ($my_query->have_posts()) { $my_query->the_post(); ?> <li><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php the_title(); ?>"><div id="box-cel"><?php the_post_thumbnail(); ?><br><?php the_title(); ?></div></a></li> <?php } echo '</ul>'; } wp_reset_query(); } ?> </div>

‘showposts’=>4, – отвечает за количество выводимых постов

Если же нужно сделать подбор похожих записей по рубрикам, надо заменить следующую строчку кода:

'tag__in' => $tag_ids,

на этот код:

'category__in' => $category_ids,

2. Редактирование CSS

Добавляем в список стилей style.css следующий код:

/*-----------------------------------Похожие записи----------------------------*/ #related_posts{margin:20px 0;float: left;width: 100%; } #related_posts ul {margin-left: -14px;width: 700px;} #box-cel{ min-height: 217px; border:1px solid #bbb; border-radius:3px; float: left; list-style: none; margin: 1px; padding: 5px; text-align: center; width: 159px; } #box-cel:hover{ background:#F9E9C2; border: 1px dashed #39B6F9; }

Также, по-желанию эти списки можно как угодно оформлять, добавлять любые стили, миниатюры или анонсы на статьи.

3. Плагины “Похожие записи”

Если Вы по каким-то причинам, не хотите ковырять код, предлагаю поставить следующие плагины, выводящие похожие записи:

WordPress related posts – Один из лучших плагинов, позволяющий осуществить настройки с нужной Вам функциональность. К тому же весит он очень мало, что означает и минимальную нагрузку на сервер.

Плагин Similar Posts – этот плагин создает перелинковку между статьями внутри сайта. Плагин можно настроить различными способами – выводить похожие записи по названию, содержанию и тегам поста

Simple Tags – Плагин для создания облака меток и связанных записей. Автоматически проставляет метки для записи и управляет ими.

Плагин Simple Tags одно из множества функций, является создание внутренней перелинковки страниц блога. То есть в конце каждого поста можно вставить список похожих записей. Он предлагает посетителям вашего сайта посмотреть также другие ваши посты.

[/spoiler]

Cущественным преимуществом таких списков является их гибкость. Вы без труда можете настроить их в соответствии с дизайном сайта – прописать стили, добавить миниатюры записей и анонсы статьей.